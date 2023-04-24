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    Свыше 30 тонн мусора собрали за выходные в Атырау

    24 Апреля 2023, 18:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С 15 марта по 15 мая 2023 года в Атырау проходит двухмесячник по санитарной очистке города. За прошлые выходные в Атырау собрали и вывезли на мусорный полигон 34 тонны мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, субботник прошел в рамках республиканской акции «Чистая природа». Для уборки, проведенной в разных районах города, было привлечено 29 единиц спецтехники. Участие в субботнике приняли более 500 человек. Было собрано и вывезено за город 34 тонны мусора. Кроме того, по проспекту Абулхаира хана и в микрорайоне Самал было посажено 1095 саженцев деревьев и кустарников.

    «Особую благодарность хотим выразить горожанам и коллективам учреждений, которые активно участвуют в благоустройстве города начиная с марта, когда постановлением акима Атырау был объявлен двухмесячник по санитарной очистке города», - говорится в сообщении пресс-службы горакимата.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология
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