Свыше 30 ровесников независимости трудятся в рядах спасателей Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Более 30 сотрудников-ровесников Независимости трудятся в алматинском гарнизоне противопожарной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная часть молодых сотрудников - это пожарные, спасатели. К примеру Нурсултан Омаров, 1991 года рождения, возглавляет финансовую службу ДЧС города Алматы, Рахим Тухтиев- старший пожарный специализированной пожарной части № 5. Алексей Павленко- заместитель начальника пожарной части № 8. Некоторые из ровесников независимого Казахстана работают административными государственными служащими в центральном аппарате ДЧС.

Спасатели города Алматы в среднем ежегодно совершают более 3 тысяч выездов, на месте ЧС спасают свыше 500 и эвакуируют в безопасные места более 1 тысяч человек.

Ежедневно для оперативного реагирования на ЧС в боевое дежурство заступает 279 человек и 81 единица техники, в том числе 2 воздушных борта.

На сегодняшний день на вооружении департамента имеется 159 единиц техники различного назначения, противопожарную защиту города обеспечивают 17 пожарных депо, для полного охвата города пожарными депо, требуется строительство еще 17 депо.

В настоящее время при поддержке акима города Алматы для Алатауского и Наурызбайского районов ведется строительство 2 пожарных депо на 6 выездов. Завершение строительства 2 частей планируется на июль месяц 2021 года.

Кроме того, в следующем году начнется строительство пожарного депо на 4 выезда в мкр. Нұр-Алатау в Бостандыкском районе. Также прорабатывается вопрос выделения земельных участков под строительство пожарного депо в мкр. Шугыла в Наурызбайском районе и вблизи аэропорта в Турксибском районе.

За 11 месяцев текущего года на территории города Алматы зарегистрировано 588 ЧС, что на 2% меньше аналогичного периода прошлого года (595). На 32% снизилось количество пострадавших (2020г. - 44 человек, 2019г. – 65 человек), случаев отравления угарным газом уменьшилось на 17% (2020г. – 10 человек, 2019г. – 12 человек), пострадавших от отравления угарным газом снизилось на 35% (2020г. – 22 человека, 2019г. – 34 человека).