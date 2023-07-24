Свыше 30 пьяных водителей за три дня задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 30 пьяных водителей задержали полицейские Астаны за три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения, на территории столицы было проведено локально-рейдовое мероприятие «Пьяный водитель – преступник!».

За три дня на территории столицы выявлено около 1800 нарушений ПДД. В центр наркологии и психиатрии для проведения медицинского освидетельствования на предмет установления опьянения доставлены 33 водителя, у 27 была установлена степень опьянения. 3 автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также 3 мужчин сдали биоанализы, по результатам которых будут привлечены к административной ответственности.

За управление транспортом в состоянии опьянения в отношении всех водителей возбуждены административные производства, которые влекут арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. В отношении трех водителей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, возбуждено административное производство по части 4 статьи 613 КоАП РК.

«Отказ от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования влечет арест 15 суток и лишение права управления автотранспортом на 8 лет», – рассказал первый заместитель начальника ДП Астаны Даурен Казбеков.

В ходе рейдового мероприятия задержаны 6 водителей, не имеющих права управления транспортом, один управлял автомобилем с подложным номерным знаком. На коммунальную стоянку помещено 34 транспортных средства и 17 мотоциклов.