Свыше 30 нелегальных мигрантов выявили в Сарыагаше

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские выявили свыше 30 нелегальных мигрантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Сарыагашского РОП проводят республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В ОПМ задействованы около 100 сотрудников полиции, которые осуществляют проверку территорий района, разделенные на 14 административных участков.

Стражи порядка провели обход 1689 частных домов и строений. За совершение различных правонарушений к административной ответственности полицейскими привлечено 193 человека, в отношении которых составлены административные протоколы. Из них за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в «Центр временной адаптации и дезинтоксикации» города Сарыагаш доставили 40 граждан. Стражами порядка проверено свыше 100 лиц, состоящих на учете, в том числе пять привлечены к административной ответственности.

Кроме того, сотрудниками отделения миграционной службы Сарыагашского РОП выявлено 35 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории района. В отношении них составили административные протоколы по статье 517 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства», а собранные материалы направлены в районный специализированный административный суд для принятия законного решения.