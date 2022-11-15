Свыше 30 многоэтажных жилых домов в Таразе остались без света во время урагана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из-за ураганного ветра 32 многоэтажных жилых дома и 16 частных домов остались без электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14-15 ноября в Таразе зафиксирован ураганный ветер со скоростью 15-20 м/с, иногда с порывами 23-28 м/с, - сообщили в акимате города. - Жители домов по проспекту Толе би и 3 переулка Менделеева сообщили о срыве мягкой кровли и профнастила площадью 50 и 40 квадратных метров. Работники отдела жилищных отношений проводят обследование».

В городском акимате проинформировали, что крыши объектов образования и здравоохранения не получили повреждений во время урагана.

«32 многоэтажных жилых дома и 16 частных домов во время происшествия остались без электроэнергии. Из-за ветра вышла из строя электросеть в районе «Шанырак», что привело к отключению электроэнергии в 28 домах. Также произошло аварийное отключение электроэнергии в четырех многоэтажных домах в 15 микрорайоне. Подрядной организацией дома временно обеспечены электроэнергией. От жителей частных домов поступило 16 заявлений об отсутствии электричества. На местах работает шесть аварийных бригад ТГЭС», - сказали в акимате.

Также 14 ноября ночью жители домов по улицам Койгельды, на пересечении Сатпаева и Койгельды сообщили о падении деревьев. Работники ТОО «Жасыл Ел Тараз» убрали деревья. По городу работают две бригады.

Для обеспечения бесперебойной работы светофоров в городе работают три бригады. Восстановлена работа светофоров на перекрестках проспекта Жамбыла - улица Бейбитшилик, Толе би - Махамбет батыра, Абая - Айтеке би, Абая - Казыбек би, Толе би - Аккозиева, Толе би - Улбике акына, Толе би - Аль-Фараби. Светофоры на перекрестке Ниеткалиева - Жалаири еще восстанавливают. Дежурит патрульная полиция.

Ураган повредил 25 билбордов, 28 баннеров, три пилона, забор, малую архитектурную форму. Кроме того, из-за ветра порвался государственный флаг в парке Первого Президента.



