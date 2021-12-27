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    Свыше 30 крупных инвестпроектов реализовали в Алматы за год

    27 Декабря 2021, 23:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дорожная карта Предвыборной программы партии Nur Otan в Алматы предусматривала создание в городе масштабных инвестиционных проектов. В Маслихате города отмечают, что особый статус могут получить производственные комплексы, инновационные центры, крупные учреждения образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За год в Алматы было реализовано свыше 30 крупных инвестиционных проектов на 279,6 млрд тенге. К примеру, был запущен первый в стране Инновационный центр спорта и искусства. Инвестиции составили 10 млрд тенге. Сегодня в центре работает 70 человек. Большая часть из них – это высококлассные преподаватели, которые фокусируются на практическом обучении детей исходя из их потребностей и планов.

    Еще один инновационный проект, в реализации которого оказала содействие партия Nur Otan, это – завод по производству картона и бумаги. Инвестиции здесь составили 2,4 млрд тенге. В настоящее время на предприятии работают 240 человек. Проект позволяет перерабатывать около 40 тысяч тонн вторичного сырья – макулатуры в год, что оказывает благоприятное влияние на экологию и увеличивает долю местного содержания при производстве гофрокартона. Мощность производства порядка 2,3 тысячи тонн продукции в год.

    «Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в городе развивается современная инфраструктура и появляются новые рабочие места. Под строительство новых образовательных или спортивных учреждений, центров, инновационных предприятий ежегодно город выделяет десятки гектаров земли. Со своей стороны депутаты маслихата регулярно встречаются с предпринимателями. В сотрудничестве с бизнесом мы решаем задачу реорганизации промышленности Алматы, создавая эффективную и инновационную индустриальную инфраструктуру. Уверен, локомотивом развития экономики города должно стать высокотехнологичное промышленное производство», - подчеркнул секретарь Маслихата города Алматы Станислав Канкуров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Инвестпроекты Алматы Нур Отан Экономика
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