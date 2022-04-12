Свыше 30 детей погибли в ДТП за три месяца в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 3 месяца текущего года допущено 465 ДТП с участием детей. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 3 месяца текущего года допущено 465 ДТП с участием детей, в которых 33 ребенка погибли и 592 получили ранения», - сказал Атыгай Арыстанов.

Было отмечено, что трагический случай произошел 4 апреля в Кызылординской области, где под колесами минивэна погиб двухлетний ребенок.

«При этом водитель занимался организованной перевозкой групп детей», - добавил А. Арыстанов.

Ранее сообщалось, что за последние 5 лет на дорогах страны ежегодно погибают более 2 тыс. человек. Еще свыше 20 тыс. получают ранения и травмы. В текущем году уже произошло свыше 2600 ДТП (+1%, с 2 600), в которых погибли 410 (+ 13%; с 363) и ранены более 3,5 тыс. человек (+1%, 3 558).