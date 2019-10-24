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Свыше 30% активного населения заняты в малом и среднем бизнесе – Аскар Мамин

24 Октября 2019 13:04
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Свыше 30% активного населения заняты в малом и среднем бизнесе – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об основных трендах экономики Казахстана в ходе VI Съезда Президиума Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хотел бы отметить, что по итогам 9 месяцев рост экономики составил 4,3%. Вместе с тем, необходимо предпринимать усилия по поиску резервов для увеличения темпов роста экономики страны. Основным механизмом достижения указанных целей является значительное наращивание уровня капиталоемкости экономики. Мы сегодня сформировали пул прорабатываемых и перспективных инвестиционных проектов на сумму 41 трлн тенге до 2025 года. В целом, мы ставим для себя задачу по доведению уровня показателей инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП уже к 2025 году. При этом объем прямых иностранных инвестиций планируется увеличить до 34 млрд долларов в год к 2025 году», - сказал Премьер-Министр, выступая на съезде в Нур-Султане.

Как отметил Аскар Мамин, большой потенциал для привлечения инвестиций имеют обрабатывающая промышленность, топливно-энергетический, агропромышленный комплексы, туризм, транспорт, логистика.«Мы призываем отечественный бизнес принять самое активное участие в этих процессах и стремимся создать привлекательное условие как для казахстанских, так и для зарубежных инвесторов. На сегодня свыше 30% активного населения страны заняты в малом и среднем бизнесе. Доля МСБ в экономике составляет 28,5%. Перед нами поставлена стратегическая задача совместно с Палатой по доведению этого показателя до 35% к 2025 году, и до 50% - к 2050 году. Для этого необходимо принять комплекс системных и структурных мер», - отметил А. Мамин.
Премьер-Министр напомнил, что Казахстан повысил свой уровень в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Сейчас наша страна занимает 25-е место.«В целях дальнейшего улучшения бизнес-климата разрабатывается восьмой пакет законодательных инициатив. Он направлен на дальнейшее упрощение процедур открытия банковских счетов, регистрации предприятий. Будут законодательно заложены принципы презумпции добросовестности предпринимателей. Также будет предусмотрен переходный период в отношении норм, накладывающих дополнительные обязанности на бизнес и граждан. Это позволит предпринимателям адаптироваться к новым требованиям законодательства», - добавил Аскар Мамин.
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Ключевые слова: Экономика,
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Акбота Кузекбай

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