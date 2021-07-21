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    Свыше 3 тысяч нуждающихся астанчан получат жертвенное мясо в Курбан айт

    21 Июля 2021, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 3 тысяч нуждающихся жителей столицы получат жертвенное мясо в Курбан айт. Об этом на брифинге сообщил начальник управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 20 по 22 июля текущего года мы отмечаем один из самых главных мусульманских священных праздников – Курбан айт. Совместными усилиями акимата столицы и муфтията организовано онлайн-жертвоприношение через сайт qurban2021.kz», - сказал Даурен Бабамуратов.

    Спикер отметил, что все мясо, привезенное со специальных мест для жертвоприношения, сотрудники акимата, волонтеры, представителей городской Ассамблеи народа Казахстана помогают разделывать, распределять, а автоволонтеры - развозить эти пакеты на своих машинах социально уязвимым семьям.

    «Свыше 3 тысяч нуждающихся жителей столицы получат жертвенное мясо в Курбан айт», - заверил Даурен Бабамуратов.

    Ранее сообщалось , как изменились цены на скот в связи с засухой в ряде регионов Казахстана и по какой цене можно приобрести жертвенное животное перед Курбан айтом в столице и других областях нашей страны.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Религия Акимат Общество
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