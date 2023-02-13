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    Свыше 3 тысяч идеологически устаревших названий заменят в Казахстане

    13 Февраля 2023, 11:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов озвучил планы по переименованию идеологически устаревших ономастических наименований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках Дорожной карты по переименованию идеологически устаревших наименований на 2022-2025 годы в 2021 году изменили названия 68 населенных пунктов из 572. Всего в рамках Дорожной карты планируется заменить около 3 тысяч устаревших наименований», - сообщил Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

    Напомним, жители Косшы предложили переименовать микрорайон «Лесная поляна». По данному вопросу прошли общественные слушания с участием заместителя акима города. В завершение слушаний участники включили свои предложения в заявление, представленное акиматом. Организаторы слушаний сообщили, что предложенные названия передадут в областную ономастическую комиссию.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Общество Алтай Кульгинов
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