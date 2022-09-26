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    Свыше 3 млн тенге задолжала ребенку алиментщица в ВКО

    26 Сентября 2022, 17:23

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 3 млн тенге задолжала ребенку алиментщица в ВКО. Женщина четыре года не содержала ребенка и не работала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 39-летней гражданки. С марта 2018 года женщина не выплачивала алименты на содержание своей 5-летней дочери. Сотрудники миграционной службы преступили к оперативно-розыскным мероприятиям, меньше суток потребовалось стражам порядка, чтобы разыскать мать ребенка. Оправдывалась женщина тем, что все эти годы не была официально трудоустроена.

    На сегодня долг перед ребенком составил более 3 млн тенге. Взысканием денежных средств займутся судебные исполнители. Сейчас девочка проживает в специализированном доме ребенка, где ее оставила мать. Женщина объяснила этот поступок тем, что имела финансовые трудности.

    «С начала года сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области установили более 120 неплательщиков алиментов», – сообщил и.о. начальника управления местной полиции ДП ВКО Ринат Шкибаев.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК
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