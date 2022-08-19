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    Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау

    19 Августа 2022 22:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2022» сотрудниками отделения криминальной полиции в селе Кара Озек у 34-летнего жителя изъято 3 кг 124 грамма икры осетровых видов рыб. По факту отделом полиции №1 города Атырау проводится досудебное расследование по части 2 статьи 339 УК РК.

    Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
    #Атырауская область #Экология #МВД РК #Атырау
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