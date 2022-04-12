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    08:27, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 3,5 млн человек ревакцинировались против КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству вакцинированных и ревакцинированных граждан Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    По состоянию на 12 апреля, в Казахстане 1 - м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 466 461 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 9 199 647 человек.

    Ревакцинировано – 3 510 341 человек.

    Как сообщалось ранее, 11 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки, 151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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