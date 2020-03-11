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    Свыше 3,3 млрд тенге ущерба нанесла незаконно обналичивавшая средства в столице ОПГ

    11 Марта 2020, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более пяти лет организованная преступная группа незаконно обналичивала средства в столице. Ущерб от незаконной деятельности ОПГ составил более 3,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    «Следственно-оперативной группой Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК расследуется уголовное дело по частям первой и второй статьи «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», части третьей статьи «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», части третьей «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций» УК РК в отношении группы лиц по факту совершения действий по выписке счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и поставок в особо крупном размере на территории г. Нур-Султан», - сообщили в комитете.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2015 по 2019 годы для незаконного освобождения предприятий-контрагентов (покупателей) от налогов и извлечения имущественной выгоды члены ОПГ занимались обналичиванием денежных средств контрагентов и выписыванием фиктивных бухгалтерских документов (счета-фактуры, договора, акты выполненных работ, платежных поручений и т.д.)

    Ущерб от незаконной деятельности ОПГ составил более 3,3 млрд тенге, из которых 1,1 млрд тенге были возмещены в ходе расследования дела.

    В преступную деятельность по выписке бестоварных счет-фактур были вовлечены более 10 лиц, из которых в отношении пяти подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

    В настоящее время проводятся следственные действия, экономические и технические экспертизы.

    Автор:

    Борьба с преступностью Минфин РК
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