Свыше 287 тысяч казахстанцев воспользовались правом на единовременные пенсионные выплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -По состоянию на 20 мая ЕНПФ исполнено 280 709 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 1,3 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила более 4,7 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЕНПФ.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Мангистауской области (16,9%), городов Алматы (16,5%), Нур-Султан (13,1%). На сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» размещена подробная информация о том, на какие цели казахстанцы планируют использовать единовременные пенсионные выплаты и в разрезе регионов (подразделы «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий по целям» и «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий» соответственно).

На сегодня уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит».

Отметим, что 132,5 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению и иным причинам.

Кроме того, в ЕНПФ поступило 8152 заявления на лечение, из них исполнено 5295 заявлений на сумму около 5,1 млрд тенге, средняя сумма составляет порядка 1 млн тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 1,2 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. Ознакомиться с актуальной статистикой по использованию пенсионных накоплений на лечение можно на сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» - «Единовременные пенсионные выплаты на лечение».

После перечисления запрашиваемой вкладчиком суммы пенсионных накоплений из ЕНПФ на спецсчет уполномоченного оператора данная сумма изымается из инвестиционного управления и, следовательно, на нее перестает начисляться инвестиционный доход.

Кроме того, на пенсионные накопления, перечисленные на спецсчет, не распространяется предусмотренная законом гарантия государства по их сохранности с учетом уровня инфляции. Также с сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ производится исчисление и удержание индивидуального подоходного налога (ИПН) согласно способу, выбранному вкладчиком и указанному в его заявлении. Исходя из этого, для исключения случаев возврата средств в ЕНПФ, потери инвестиционного дохода и гарантии государства, а также преждевременного исчисления ИПН рекомендуем вкладчикам (получателям) ответственно и тщательно планировать использование единовременных пенсионных выплат. До подачи заявки следует внимательно изучить список документов, необходимых для подтверждения целевого использования пенсионных накоплений, и обеспечить их своевременное предоставление уполномоченному оператору.

Управляющим инвестиционным портфелем по состоянию на 20 мая текущего года переведено около 3,2 млрд тенге. ЕНПФ таким образом исполнил 1415 заявлений из 2030 поступивших. Средняя сумма перевода составляет около 2,3 млн тенге. Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» - «Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям».

На данный момент ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» - «Реестр управляющих инвестиционным портфелем».

Переданные в инвестиционное управление УИП пенсионные накопления не относятся к изъятиям единовременных пенсионных выплат (как в случае изъятий на цели улучшения жилищных условий и/или лечение) и не облагаются индивидуальным подоходным налогом в момент их перевода в УИП, поскольку данные средства будут использованы по достижению наступления прав на пенсионные выплаты.

После получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением правления Национального банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

Согласно Закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.