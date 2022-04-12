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    Свыше 280 млрд тенге дополнительно принесло в бюджет администрирование недропользователей

    12 Апреля 2022, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал назвал факторы перевыполнения плана по поступлению в бюджет в первом квартале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Факторами перевыполнения плана по КПН являются увеличение сумм заявленных авансовых платежей в 1 квартале текущего года в сравнении с 1 кварталом прошлого года по 653 крупным налогоплательщикам на 83,5% или на 211 млрд тенге, проводимые мероприятия по налоговому администрированию в отношении крупных горно-металлургических компаний», - сказал Е. Жамаубаев на заседании Правительства.

    В целом, по результатам администрирования недропользователей дополнительно поступило в бюджет 288 млрд тенге, из них 29 млрд тенге за счет взыскания доначисленных сумм по результатам актов проверок.

    Перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть в основном связано с увеличением в 1 квартале текущего года ставки на сырую нефть на 33%, а также ослаблением курса тенге к доллару США.

    «План по налогу на игорный бизнес перевыполнен за счет погашения задолженности по актам налоговой проверки. На перевыполнение плана по НДПИ повлиял рост цен за 1 квартал этого года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на основные экспортные позиции в среднем на 20%», - заключил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК Бюджет
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