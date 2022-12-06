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    Свыше 270 млн тенге потратили подрядчики на устранение дорожных дефектов в Костанае

    6 Декабря 2022, 19:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В результате выявления дефектов костанайские подрядные организации по строительству дорог заменили свыше 28 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и потратили свыше 270 миллионов тенге. Об этом сообщили в областном филиале РГП «Национальный центр качества дорожных активов», передает МИА «Казинформ». передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным предприятия, специалисты более 800 раз выезжали на 174 объекта в регионе. В ходе выборочной проверки было отобрано и проверено 1400 проб, из них 433 пробы дорожных строительных материалов не соответствовали требованиям нормативных документов. В ходе инструментального обследования выявлено 780 дефектов.

    «В результате дефектов было заменено и восстановлено более 28 700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 15 700 - дорожного основания на сумму более 279 млн тенге и рекомендовано к переустройству инертных материалов на сумму 5 млн тенге. Заказчикам и подрядчикам направлено письмо по обнаруженным недостаткам»,- сообщили в филиале Наццентра качества дорожных активов.

    Восстановительные работы по обнаруженным дефектам, как заверили Наццентре, ведутся своевременно.

    В целом, по обнаруженным в ходе работы дефектам техническому надзорному органу с начала года направлено 8 писем с просьбой принять меры. По шести письмам был получен отрицательный ответ, по одному письму наложен штраф в размере 50 МРП.

    Также с начала года было отобрано 26 проб битума, 14 из которых не соответствовали требованиям.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Дороги Костанай
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