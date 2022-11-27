Свыше 26 тысяч педагогов работают в школах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Почти 60 млрд тенге выделено из республиканского бюджета на повышение зарплаты учителям Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О заработной плате, повышении квалификации и достижениях жамбылских учителей сообщили в управлении образования акимата Жамбылской области.

«Для того, чтобы наши дети могли получить качественное образование, важную роль играет профессиональный уровень учителя. Государство создает все условия, чтобы педагоги чувствовали себя комфортно на рабочих местах. С каждым годом растет заработная плата учителей. Чтобы повысить зарплату 40 тыс. педагогам на 25%, из республиканского бюджета выделили почти 60 млрд тенге», - сообщил заместитель руководителя управления образования акимата Жамбылской области Айдын Досыбаева.

Спикер отметил, что большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов. За последние десять лет 38 педагогов области получили звание «Лучший педагог».

«Наши педагоги заняли призовые места на Международной олимпиаде имени академика Аскара Жумадильдаева. Учителя математики, физики, информатики, а также спортивные тренеры добились ряда достижений в этом году. Первые места занимают учителя Жамбылской области на дистанционных олимпиадах Республиканского научно-практического центра «Дарын». В прошлом учебном году около 4,5 тыс. учителей стали победителями в республиканских и международных конкурсах. Я считаю, что это результат кропотливой работы педагогов области», - подчеркивает Айдын Досыбаева.

В конкурсе «Лучшая организация среднего образования» грант на 34 млн тенге получила школа-гимназия №9 имени Мухтара Ауэзова в Меркенском районе. Выигранные средства пойдут на улучшение материально-технической базы школы. Успех этого образовательного учреждения также является заслугой учителей, работающих в этом коллективе, отмечает спикер.

«Сфера образования нуждается в постоянном совершенствовании и обновлении. Нынешний период, в котором мы живем - это новая эра, время, требующее нового подхода и инноваций. Среди них большое значение имеют новые изменения, происходящие в сфере образования. Ведь развитие образования и науки является мерилом человеческой цивилизации. Качественное образование – залог нашего светлого будущего», - считает Айдын Досыбаева.

В управлении образования акимата Жамбылской области отмечают, что в школах региона работают свыше 26 тыс. педагогов. Из них 25 тыс. имеют высшее образование - 96%. Ежегодно проводится мониторинг дефицита педагогических кадров.



