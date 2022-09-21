Свыше 26 тысяч человек не оплатили налог на транспорт в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области количество должников по налогу на транспортные средства составляет 26 130 человек на общую сумму 784 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов ВКО.

«По результатам проведенных мероприятий за истекший период 2022 года взыскана задолженность на сумму 878,9 млн тенге по 48 589 плательщикам. За налоговый период 2021 года количество должников в апреле текущего года составило 74 719 физических лиц на сумму 1662,9 млн тенге», - сообщила и.о. руководителя управления Роза Сейльханова на брифинге информационного центра Восточно-Казахстанской области.

Она добавила, что совместно с органами ДП ВКО и ЧСИ на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия с использованием системы Сергек, чтобы следить за владельцами автомобилей, которые не оплатили налоги. Рейдовой группой проводится работа по взысканию задолженностей, вплоть до водворения автомашины на штрафстоянку. Только в этом году на штрафстоянку было отправлено 43 машины.

«В октябре наступает срок уплаты налога на имущество с физических лиц, в том числе земельного. Во избежание начисления пени за неполную или несвоевременную уплату, рекомендуем произвести платеж до 1 октября», - сказала спикер.

Она также предостерегла налогоплательщиков от нового вида мошенничества.

«В последнее время становиться популярным вид мошенничества, когда злоумышленники направляют ложные уведомления пользователям банковских мобильных приложений с предложением заплатить налоги. Чтобы вычислить фейковое сообщение надо обратить внимание на отправителя, им может быть только управление государственных доходов Комитета госдоходов МФ РК. Также там будут неверно установленные сроки уплаты налогов. Во избежание таких случаев, рекомендую всем людям, имеющим налоговые обязательства, установить на свои мобильные телефоны приложение «Е – Salyq- Azamat», - сообщила Р. Сейльханова.



