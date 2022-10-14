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    Свыше 250 закладок и пакет с мефедроном изъяли акмолинские полицейские у жителя столицы

    14 Октября 2022, 17:53

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Во время поставки очередной партии «синтетики» в Кокшетау, закладчик был задержан с поличным. По имеющейся оперативной информации сотрудников управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, 30-летний астанчанин занимался поставкой и сбытом синтетических наркотиков в крупных районах столицы, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    12 октября акмолинские наркополицейские, при содействии сотрудников спецподразделений, на въезде в Кокшетау, вблизи мотеля «Кулагер» остановили автомашину под управлением 30-летнего жителя столицы.

    В ходе несанкционированного обыска автомашины, из-под капота были изъяты: один большой полиэтиленовый сверток, обмотанный прозрачным скотчем с содержимым веществом бежевого цвета, порошкообразной консистенции со специфическим запахом (предположительно около 200 грамм психотропного вещества мефедрон), а также 256 маленьких «закладок», обмотанных изолентой черного цвета с порошкообразным веществом красного и бежевого цвета (весом около 150 граммов).

    Кроме того, изъяты два мобильных телефона, посредством которых производилась фиксация закладок.

    В настоящее время, оперативниками проводятся мероприятия по установлению канала приобретения наркотиков.

    Фото: polisia.kz
    Акмолинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Кокшетау
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