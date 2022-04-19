Свыше 25 млрд тенге потратят на субсидирование удобрений и пестицидов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на субсидирование минеральных удобрений выделили более 11 млрд тенге и свыше 14 млрд тенге - на пестициды. Об этом стало известно на заседании общественного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев сообщил, что в этом году на субсидирование минеральных удобрений выделили 6,5 млрд тенге. Ведомство уже получило 733 заявки от 273 агроформирований на всю сумму. При этом 51% бюджета приходится на возмещение затрат за удобрения, приобретенные в 2021 году.

«Решением республиканской бюджетной комиссии на субсидирование стоимости удобрений дополнительно выделяют 4,7 млрд тенге из республиканского бюджета. После того, как бюджет поступит на счет управления, будет возобновлен приём заявок. В прошлом году выделено и освоено 6,2 млрд тенге, что позволило просубсидировать 463 сельхозтоваропроизводителя области. Ежегодно растет количество вносимых удобрений и, соответственно, потребность в бюджетных средствах. С учетом повышения цен на минеральные удобрения нормативы субсидирования этого года выросли», - прокомментировал М.Мендыбаев.

На субсидирование стоимости пестицидов в этом году предусмотрели 9,9 млрд тенге и дополнительно выделят еще 4,3 млрд тенге. Прием заявок начнется после утверждения постановления по нормативам субсидирования на 2022-й год.

«Согласно действующим правилам субсидирования, в случае отсутствия бюджетных средств прием заявок прекращается. Однако у аграриев, понесших затраты на приобретение минеральных удобрений и пестицидов в прошлом году и не получивших субсидии, есть возможность подать заявки на возмещение затрат в этом году. Правилами регламентировано, что у аграриев есть возможность подать заявки в течение 12 месяцев после приобретения», - добавил М.Мендыбаев.