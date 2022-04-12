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    Свыше 2400 граждан России и Украины прибыли в Нур-Султан с начала года

    12 Апреля 2022, 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 2400 граждан России и Украины прибыли в Нур-Султан с начала 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение цифр. Допустим, из Российской Федерации в 2022 году прибыли 2183 человека. А в прошлом году было больше – 2579. То есть, снижение идет на 15,3% по России. Из Украины прибыли в страну 305 человек, а в прошлом году было 482, минус 36,7%», - сказал начальник столичного управления миграционной службы Арман Баймухамет на брифинге.

    Ранее сообщалось, что за последние три месяца сгенерировано более 10 тысяч индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для граждан России.

    Также в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщали, что с начала года на работу в Казахстан приехали более 6,3 тысячи россиян. При этом критического уровня наплыва граждан из соседней страны не наблюдается. В прошлом году граждан РФ, приехавших в РК, было 18,8 тысячи человек.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Россия Украина мигранты
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