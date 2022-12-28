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    Свыше 230 тысяч детей охватят льготным проездом в Астане

    28 Декабря 2022, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 230 тысяч детей будут охвачены льготным проездом в Астане. Об этом сообщил руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутатами маслихата было одобрено решение о льготном проезде на общественном транспорте, кроме такси, обучающихся и воспитанников всех организаций образования очной формы обучения

    «Обучающимся и воспитанникам всех организаций образования очной формы обучения Астаны, финансируемых за счет средств местного бюджета, предлагается предоставить право проезда в общественном транспорте следующим образом. Для обучающихся и воспитанников от 7 до 18 лет стоимость проезда при валидации транспортной картой – 0 тенге. Ежемесячный проезд для обучающихся и воспитанников старше 18 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, детей из семей, не получающих АСП, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет дополняться договором, не считая период с июня по август», - пояснил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазиев на заседании маслихата.

    По словам главы управления, в Астане 237 тысяч детей будут охвачены такими льготами.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Образование Социальная поддержка Транспорт
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