Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Свыше 23 тысяч человек трудоустроены на постоянные рабочие места в 2020 году в Алматы

    8 Января 2021, 18:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления социального благосостояния города Алматы Данияр Алкебайулы рассказал о принимаемых мерах по содействию занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Данияр Алкебайулы, в 2020 году в целях оказания содействия в трудоустройстве и направления на активные меры безработных граждан продолжена реализация государственной программы «Еңбек» по трем направлениям.

    В рамках первого направления предлагается профессиональное обучение, в том числе на краткосрочных курсах.

    Так, обучение на курсах в 2020 году прошли 1 005 человек в 25 учебных центрах по 27 профессиям (специальностям). Завершили обучение 932 человека, из них трудоустроены 624 человека, или 67%. Выделено 226,9 млн тенге.

    По второму направлению в рамках антикризисных мер выделено 947,3 млн тенге на предоставление 1 705 безвозмездных грантов по 555 тысяч тенге на открытие собственного бизнеса или продвижения существующего. Основными видами деятельности, получившими гранты, стали швейное дело, приготовление пищи, маникюрное и парикмахерское искусство и др.

    В рамках третьего направления увеличен план по общественным работам с 3 до 14 тысяч. Воспользовались данной мерой содействия занятости порядка 16 тысяч безработных на 5,8 млрд тенге. На другие временные рабочие места направлено 2,7 тысячи человек, в том числе молодежную практику – 1,5 тысячи выпускников вузов и колледжей.

    Трудоустроены на постоянные рабочие места – 23 897 человек. Из них в рамках госпрограмм 735 человек, через портал «Еңбек» – 11 403, без мер господдержки – 11 759.

    В рамках государственных и правительственных программ создано 76 301 новое рабочее место (в том числе 35 032 постоянных), из них: субъектами предпринимательства – 30 032, по госпрограммам «Еңбек» – 18 648, развития регионов – 824, «ДКБ-2020» – 3 540, ДКЗ – 21 863, «Нұрлы жер» – 455, развития образования и науки – 70, ГПИИР – 869.

    В рамках антикризисных мер реализуется «Дорожная карта занятости». На 228 проектах создано порядка 21,8 тысяча рабочих мест, через Центр занятости трудоустроено около 11 тысяч безработных, доля трудоустроенной молодежи составляет 37%.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Экономика Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам