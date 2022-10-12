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    Свыше 23 млрд тенге выделено на автодорожную отрасль в Костанайской области

    12 Октября 2022, 15:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году на автодорожную отрасль в Костанайской области выделено свыше 23 млрд тенге, большая часть из которых - средства из областного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бюджет автодорожной отрасли в текущем году по всем программам составляет 23,2 млрд тенге. Планируется отремонтировать 336 км автодорог местного значения (40 участков) и 232 участка улиц населенных пунктов. В том числе в рамкам госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» – 14,6 млрд тенге. На начало октября исполнение составляет 71% от годового плана», - сообщил на брифинге для журналистов руководитель областного управления пассажирского транспорта и автодорог Олжас Нургалиев.

    Среди крупных дорожных проектов - реконструкция участка автодороги областного значения Айет – Варваринское - граница области, с выходом на Российскую Федерацию. Общая стоимость проекта - 3 млрд тенге. Завершить проект намерены в следующем году.

    Как отмечает Олжас Нургалиев, введение данного участка дороги в эксплуатацию доведет характеристики автодороги до III технической категории, увеличив тем самым транспортно-логистический потенциал области.

    «Также в текущем году начат крупный проект по среднему ремонту последнего участка автомобильной дороги областного значения Аулиеколь-Жалдама протяженностью 50 км, общая стоимость проекта 1,8 млрд тенге. Данная автодорога является единственным транспортным коридором, связывающим областной центр с городом Аркалык и Джангельдинским, Амангельдинским районами», - добавил руководитель профильного ведомства.

    Данный проект планируется так же завершить в предстоящем году.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Дороги Финансы
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