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    Свыше 21 тысячи новых рабочих мест создали в Акмолинской области

    13 Февраля 2021, 20:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 21 тысячи новых рабочих мест создано в Акмолинской области в 2020 году, что на 30% больше предыдущего года. Об этом, отчитываясь перед населением, сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Акмолинской области уделяется повышенное внимание социальной поддержке граждан, заявили в акимате.

    «В 2020 году в регионе было создано свыше 21-ой тысячи новых рабочих мест (рост по сравнению с 2019 годом на 30 %). При этом количество постоянных рабочих мест возросло более чем в 1,5 раза, превысив 13 тысяч», - отметил спикер.

    По словам докладчика, в прошлом году в реализации программы «Еңбек» приняли участие более 10 тысяч акмолинцев. Микрокредиты получили 805 человек, был выдан 871 грант на реализацию новых бизнес-идей.

    В рамках Дорожной карты занятости реализованы 430 инфраструктурных проектов на 445 млрд тенге. Дополнительно создано более 11 тысяч рабочих мест.

    «Социальную поддержку в размере 42 500 тенге получили 167 тысяч акмолинцев, продуктово-бытовые наборы - свыше 35 тысяч человек по пяти категориям. В 2020 году изменен механизм выплаты адресной социальной помощи, он направлен на прозрачность и мотивацию к труду. АСП выплачена более 14 тысячам нуждающихся граждан, в том числе пяти тысячам детей предоставлен гарантированный социальный пакет. Жилищная помощь оказана 1270 гражданам, возмещены затраты на обучение 380 детям-инвалидам, воспитывающимся и обучающимся на дому», - добавил Е. Маржикпаев.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Социальная поддержка Акимат Занятость Общество
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