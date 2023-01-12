Свыше 21 тысячи кубометров снега вывезли за ночь из столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несмотря на морозные дни, коммунальные службы столицы продолжают бесперебойную очистку города от снега и наледи в круглосуточном режиме. В работах ежедневно задействованы до двух тысяч дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

С утра 12 января в снегоуборочных работах задействовано около двух тысяч дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники.

За прошедшую ночь из города вывезли свыше 21 тысячи кубометров снега или 1 568 грузовиков.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли свыше 1,8 млн кубометров снега, что равно объему 142 167 большегрузов.

По городу пескосоляной смесью посыпаются все основные тротуары и улицы для устранения гололедицы и комфортного передвижения горожан.

С начала недели в Астане сохраняются сильные морозы. Жителям и гостям столицы следует соблюдать правила безопасности и поведения при гололеде, а также не находиться длительное время на улице.





Фото: gov.kz



