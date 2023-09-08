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    01:05, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Свыше 2000 школьников установят рекорд Гиннесса по игре тогызкумалак

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 сентября в Алматы пройдет массовая интеллектуальная игра тогызкумалак. В ней примут участие свыше 2000 школьников. Они будут соревноваться для фиксации достижения в Книге рекордов Гиннесcа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Тогызкумалак - казахская национальная игра, направленная на развитие логического мышления. В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в список культурного наследия человечества.

    Мероприятие пройдет в парке имени Первого Президента Республики Казахстан в 10:00 часов.

    С 21 по 24 сентября 2023 года в Центре настольного тенниса ADD в Алматы состоится чемпионат мира по тогызкумалак среди школьников (U-15, U-17) по рапиду и блицу. В турнире примут участие свыше 150 игроков.


    Теги:
    Минпросвещения РК Спорт Культура Образование
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