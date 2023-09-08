Свыше 2000 школьников установят рекорд Гиннесса по игре тогызкумалак

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 сентября в Алматы пройдет массовая интеллектуальная игра тогызкумалак. В ней примут участие свыше 2000 школьников. Они будут соревноваться для фиксации достижения в Книге рекордов Гиннесcа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Тогызкумалак - казахская национальная игра, направленная на развитие логического мышления. В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в список культурного наследия человечества.

Мероприятие пройдет в парке имени Первого Президента Республики Казахстан в 10:00 часов.

С 21 по 24 сентября 2023 года в Центре настольного тенниса ADD в Алматы состоится чемпионат мира по тогызкумалак среди школьников (U-15, U-17) по рапиду и блицу. В турнире примут участие свыше 150 игроков.