Свыше 2000 автомобилей из Армении зарегистрировали в Казахстане с июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня зарегистрировано свыше двух тысяч автомобилей, ввезенных из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством внутренних дел с 1 июня текущего года проводится работа по регистрации транспортных средств, ввезенных нашими гражданами из Республики Армения. За первые две недели уже зарегистрировано более двух тысяч автомобилей. Наиболее активно регистрация идет в западных регионах страны. На долю Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей приходится почти половина от всех регистраций в республике», - сказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«Под регистрацию подпадают автомобили, зарегистрированные в уполномоченных органах Армении на граждан Казахстана и ввезенные ими в нашу страну до 1 февраля 2020 года.

«Регистрация осуществляется на лицо, являющееся собственником автомобиля и указанное в техпаспорте, выданном в Республике Армения. Не осуществляется регистрация таких автомобилей на лиц, управляющих ими по доверенности или страховому полису, так как юридически они не являются собственниками автомобилей. Вместе с тем, иные лица имеют право на управление такими автомобилями на основании страховых полисов», - отметил Серик Тусупов.

Стоимость регистрации автомобиля в рамках постановления Правительства составляет 11 946 тенге, включая сбор за регистрацию – 695 тенге (0,25 МРП), пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге (1,25 МРП), за госномер – 7 778 тенге (2,8 МРП).

«Поскольку ввезенные автомобили состоят на учете в уполномоченных органах Армении, при регистрации в Казахстане им присваиваются номерные знаки на желтом фоне, как для транспортных средств имеющих постоянную регистрацию в другом государстве. При этом номера присваиваются с кодом региона по месту фактического проживания собственника автомобиля. Регистрация праворульных автомашин не предусматривается, поскольку запрещена с 2009 года. Запрет установлен Законом «О дорожном движении» и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», - проинформировал зампредседателя комитета административной полиции МВД РК.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет.

20 мая 2020 года Правительство РК приняло Постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения.

Ранее на самые основные вопросы ответил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан подполковник полиции Серик Тусупов. Представитель МВД объяснил, почему нельзя регистрировать «праворульные» и переоборудованные автомобили. Он также объяснил , как действовать хозяину автомашины в случае, если он захочет ее продать.



