Свыше 200 тысяч старых автомобилей сдали казахстанцы на утилизацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы сдали на утилизацию 200 104 старых автомобилей с начала реализации программы по приему на утилизацию старых автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Оператора РОП.

Первым по количеству сданных старых авто стал Шымкент. Жители города сдали 38 496 машин на дальнейшую утилизацию. Следом в списке расположились города Алматы, Тараз, Караганды, и Павлодар.

По итогам восьми месяцев 2021 года сдано 25 958 легковых и 9 219 пассажирских и грузовых транспортных средств.

По программе скидочного сертификата принято 2315 единиц сельскохозяйственной техники. Из них 1 830 тракторов и 485 комбайнов.

За время реализации программы использовано 54 700 сертификатов для приобретения 29 200 ед. автомобилей казахстанского производства. Общий объем выплат населению составил 28 млрд тенге.

Стоит отметить, что программа была запущена в ноябре 2016 года и пользуется высоким спросом у населения. В связи с этим на сайте recycle.kz была создана система электронной очереди для сдачи ВЭТС.

Также с 2020 года был увеличен размер денежной компенсации за сдаваемое транспортное средство. Согласно новым условиям приема ВЭТС, денежная выплата привязана к месячному расчетному показателю (МРП). Таким образом, собственник ВЭТС за транспортное средство категории М1 может получить 210 тысяч (72 МРП), за категории М2 и N1 420 тысяч (144 МРП), за категорию М3 выплата составляет до 630 тысяч (216 МРП) тенге.

Кроме того, с ноября прошлого года Оператор РОП запустил программу приему вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники на утилизацию. Казахстанцы получили возможность взамен сданных старых комбайнов и тракторов получить скидочные сертификаты. Номинал которого варьируется от 560 тысяч до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации старой техники.