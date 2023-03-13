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    Свыше 200 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

    13 Марта 2023, 21:44

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав за два месяца 2023 года рост потока иностранных туристов в 2,7 раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, в январе – феврале 2023 года Узбекистан в туристических целях посетила 871 тысяча иностранных граждан, что больше прошлогоднего показателя на 544,4 тысячи или в 2,7 раза.

    Тройку лидеров туристического потока составили соседние с Узбекистаном страны. На первом месте Таджикистан, откуда приехали 289,2 тысячи туристов. Казахстан занимает второе место - 241,4 тысячи туристов. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан – 211,2 тысячи человек.

    Поток гостей из РФ составил 81 тысячу человек. На дальнее зарубежье пришлось 48,2 тысячи туристов, в том числе из Турции прибыли 13,4 тысячи гостей, Южной Кореи – 4,4 тысячи, Индии – 2,4 тысячи туристов.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году более 1,5 млн казахстанцев посетили соседнюю республику, составив почти треть всего туристического потока Узбекистана.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Мировые новости
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