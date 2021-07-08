Свыше 200 тысяч казахстанцев использовали пенсионные накопления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 200 тысяч казахстанцев использовали свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение через платформу enpf-otbasy.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На спецсчета казахстанцев, открытые в АО «Отбасы банк», Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) по состоянию на 8 июля 2021 года перевел более 1,5 трлн тенге (176 млрд тенге возвращены в ЕНПФ как неиспользованные по истечении 45 дней). 205 659 казахстанцев использовали пенсионные выплаты на общую сумму 1,2 трлн тенге на улучшение жилищных условий и оплату лечения через платформу enpf-otbasy.kz. Из них одна треть - это женщины (64 685), а две трети - мужчины (140 974).

На первом месте по использованию ЕПВ - жители Мангистауской области (33 682 человек), с общей суммой около 312 млрд тенге. На втором месте - город Нур-Султан (32 216 человек), жители столицы использовали около 197 млрд тенге. На третьей строчке Алматы – 27 396 человек, алматинцы воспользовались своими пенсионными накопления на общую сумму около 213 млрд тенге.

Большинство казахстанцев, 9 359 человек, которые внесли первоначальный взнос для получения ипотечного жилищного займа в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ предпочли вторичное жилье (свыше 167 млрд тенге). Остальная часть, 1 729 человек, предпочли первичное жилье (свыше 36 млрд тенге). Свыше 100 человек использовали пенсионные излишки для строительства, ремонта и рефинансирования (свыше 2 млрд тенге).