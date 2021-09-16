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    Свыше 200 тысяч человек получили первый компонент вакцины от коронавируса  в ЗКО

    16 Сентября 2021, 20:46

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 213 718 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили о том, что в регионе вакцинации подлежат 360 тысяч человек, 59,4 % из них привились. Из них 183079 (50,9%) успели получить второй компонент вакцины.

    Лидирует по вакцинации населения Жанибекский район. Здесь 6093 жителей из 8285 (73,5%) привились первым компонентом, а второй компонент получили 5428 человек (65,5%). Высокий показатель вакцинации зафиксирован в Таскалинском районе (68,9 % - первым компонентом, вторым компонентом – 60,6%).

    В областном центре первый компонент вакцины получили 112 629 человек (52,3%), вторым компонентом привились 96 657 (44,9%).

    По предоставленной информации департамента, вчера по области привились 770 человек.

    К вакцинации в регионе подлежат 3020 студентов. Все полностью привились. То есть, 5635 студентов (186,59%) привились первым компонентом, а 4583 (151,75%) получили второй компонент вакцины.

    Также 16 371 учителей (104,28%) привились первым компонентом, а 14490 (92,30%) получили второй компонент вакцины.

    С начала кампании по вакцинации в регион было доставлено 510 720 доз вакцин (275 080 – первого компонента, 235 640 – второго компонента).

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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