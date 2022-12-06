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    Свыше 200 социально значимых объектов исключены из плана приватизации

    6 Декабря 2022, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из списка объектов, подлежащих приватизации исключены более 200 социально значимых объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения доступности и недопущения ухудшения качества услуг, из списков объектов приватизации исключены более 200 социально значимых объектов, которые являются местными естественными монополиями и важны для жизнеобеспечения населения водо-, электро-, теплоснабжением. Таким образом, данные объекты сохраняются в госсобственности», - сообщил на заседании Правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.

    Между тем, как отметил министр, в будущем, в случае наличия заинтересованности со стороны инвесторов в покупке и согласия с условиями, учитывающими интересы государства может быть рассмотрен вопрос об их приватизации.

    Так, в реестре госимущества будет сформирован новый подраздел «Субъекты естественных монополий». В данном разделе частным инвесторам будет предоставлен доступ и возможность подачи заявки на приобретение объекта с приложением инвестиционной программы.

    Ранее сообщалось, что на сегодня из 675 объектов Комплексного плана приватизации 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду, 60 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию, 146 объектов – на торгах, 216 объектов находятся на предпродажной подготовке.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Легализация. Приватизация
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