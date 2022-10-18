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    Свыше 200 предпринимателей на юге Казахстана обучили работе в системе цифровой маркировки

    18 Октября 2022, 10:00

    Свыше 200 предпринимателей на юге Казахстана обучили работе в системе цифровой маркировки

    Обучение прошло в рамках информационного тура для представителей розничной торговли табачными изделиями в Кызылорде, Туркестане, Шымкенте и Таразе. Представители Единого оператора цифровой маркировки и прослеживаемости товаров совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан обучили предпринимателей работе в системе цифровой маркировки и пользованию мобильным приложением для бизнеса – Naqty Sauda Akt. Всего на семинарах на юге приняли участие свыше 200 предпринимателей.

    В экосистеме цифровой маркировки есть три мобильных приложения:

    - Naqty Onim позволяет потребителю узнать всю информацию о маркированном товаре;

    - Naqty Sauda Kassa создано для ритейла, не имеющего возможность приобрести 2D-сканер;

    - Naqty Sauda Akt позволяет подтверждать и отклонять акты приема-передачи.

    «В ходе семинара мы разъясняем участникам, что такое информационная система маркировки и прослеживаемости товаров, как с ней работать, какие у нее есть преимущества. С помощью новых сервисов можно получать и подтверждать документы, не пользуясь компьютером», - подчеркнула менеджер по товарной группе Лейла Мустафина.

    Участникам обучающих семинаров также презентовали сервис «Автоматическое выбытие», с помощью которого предприниматели подтверждают акты приема–передачи через упрощенный функционал с автоматическим выбытием кодов маркировки в товарной группе «Табачные изделия».

    Аналогичное обучение планируется провести еще в семи городах для казахстанских бизнесменов, занятых в сфере розничной торговли табачными изделиями. На сегодняшний день Единый оператор по цифровой маркировке уже провел обучающие семинары в 11 городах: Петропавловске, Кокшетау, Костанае, Актау, Атырау, Актобе, Уральске, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе.

    С 13 июля 2022 года за оборот табачных изделий без кода цифровой маркировки недобросовестным предпринимателям грозит штраф с конфискацией товара и лишением лицензии. В августе текущего года более 4 млн пачек сигарет без маркировки контрабандой пытались ввезти в Казахстан. Предварительная сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет по данным нарушениям составила 1,2 млрд тенге.

    Цифровая маркировка в странах ЕАЭС, в том числе и в Казахстане, осуществляется с помощью двухмерного кода Data Matrix. Предприниматели наносят код на товар, а потребители могут отсканировать его с помощью приложения Naqty Onim.

    Ознакомиться с правилами маркировки табачных изделий можно здесь. В случае возникновения вопросов предприниматели могут обратиться в круглосуточный контакт-центр по номеру: 8 800 080 6565.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Бизнес Жамбылская область Кызылординская область Туркестанская область Экономика Цифровой Казахстан Шымкент Общество
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