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    Свыше 200 нарушений в работе водителей автобусов выявили в Костанае

    11 Декабря 2022, 15:58

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» выявило 247 нарушений в Костанайской области. За незаконное переоборудование привлечено к ответственности 11 водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Среди нарушений зарегистрированы 17 фактов не прохождения технического осмотра, 5 - не прошедших технический предрейсовый и медицинские осмотры. 11 нарушений было выявлено за управление не отвечающим требованиям техрегламентов, а также наличие неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств было выявлено», - сообщили в полиции.

    Среди частных нарушений, которые допускают водители автобусов - это разговоры по сотовому телефону, их было 34. Также нарушение правил маневрирования – 54.

    Выявлено и привлечено к административной ответственности 8 нелегальных перевозчиков. Столько же было наказано должностных лиц автобусных парков.

    Совместно с ДЧС полицейскими были проверены 129 автобусов на предмет соответствия пожаробезопасности, состояние электрооборудования.

    «Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие проводится в целях повышения транспортной и трудовой дисциплины водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте, выявление фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, а также пресечение нелегальных пассажирских перевозок», - отметил начальник УМПС ДП Костанайской области Женис Бисембаев.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Транспорт
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