Свыше 200 наркосайтов заблокировали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 200 сайтов, рекламирующих наркотики, выявили туркестанские полицейские с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Туркестанской области ведут интенсивную работу по пресечению незаконного сбыта наркотиков в интернет-пространстве и профилактике наркопреступности.

«С начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области выявили свыше 200 наркосайтов, занимающихся незаконной деятельностью, а материалы направили в компетентный государственный орган для принятия решения по их блокировке», - сообщили в полиции.

Всего полицейские области за 9 месяцев текущего года зарегистрировали 165 наркопреступлений и выявили 208 наркопроступков.

Выявлено 69 фактов культивирования наркосодержащих растений. Было уничтожено более 200 тысяч кустов конопли. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонны различных наркотических средств.



