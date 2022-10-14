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    Свыше 200 наркосайтов заблокировали в Туркестанской области

    14 Октября 2022, 11:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 200 сайтов, рекламирующих наркотики, выявили туркестанские полицейские с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Туркестанской области ведут интенсивную работу по пресечению незаконного сбыта наркотиков в интернет-пространстве и профилактике наркопреступности.

    «С начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области выявили свыше 200 наркосайтов, занимающихся незаконной деятельностью, а материалы направили в компетентный государственный орган для принятия решения по их блокировке», - сообщили в полиции.

    Всего полицейские области за 9 месяцев текущего года зарегистрировали 165 наркопреступлений и выявили 208 наркопроступков.

    Выявлено 69 фактов культивирования наркосодержащих растений. Было уничтожено более 200 тысяч кустов конопли. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонны различных наркотических средств.


    Туркестанская область Борьба с наркотиками
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