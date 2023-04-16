Свыше 200 многодетных семей обеспечат жильем в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продолжается наращивание объемов строительства жилья, социальных объектов, инженерных сетей и дорог. В 2023 году в области строится 952 тысячи кв. метров жилья на 190 млрд тенге, из них 650 тысяч кв. м. коммерческого жилья с объемом частных инвестицией на 150 млрд тенге. По итогам года ввод составит 350 тысяч кв. м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Для многодетных семей в прошлом году построено 228 квартир на 3 млрд тенге. В текущем году будут обеспечены жильем еще 203 многодетных семей, в том числе проживающие в селах 145 семей, из которых 93 - малообеспеченные», - сказал аким ВКО Даниал Ахметов в ходе пресс-конференции.

Также он отметил, что, выполняя поручения Главы государства по обеспечению к 2025 году населения централизованным водоснабжением, до конца этого года будет введено 13 из 24 реализуемых проектов на 22,3 млрд тенге.

«Охват сельского населения централизованным водоснабжением составляет 95,4%, до конца 2023 года увеличится до 97,1%», - сказал Д.Ахметов.

Кроме того, актуальным направлением развития региона остается обеспечение населения ВКО качественным интернетом. По итогам прошлого года из 363 населенных пунктов области в 160 качественный мобильный интернет. Оставшиеся 203 села поэтапно будут обеспечены интернетом до 2026 года.

«В 16 из 203 сел доступ к мобильному интернету будет обеспечен в этом году за счет строительства 19 антенно-мачтовых сооружений на 1,3 млрд тенге в рамках местного бюджета и исполнения действующих лицензионных обязательств операторов сотовой связи. В 70 селах доступ будет обеспечен за счет исполнения действующих лицензионных обязательств операторов сотовой связи, в том числе в 63 селах в 2023 году, в 7 - в 2024 году. Обеспечение оставшихся 117 н/п будет проводиться по 2 направлениям в течение 2025 - 2026 годов: 1 направление – 69 сел, с численностью от 100 человек и выше, путем включения в дополнительные лицензионные обязательства операторов сотовой связи; 2 – 48 сел, с численностью менее 100 человек, посредством спутниковой трансмиссии и через волоконно-оптические линии связи», - пояснил глава региона.

Вместе с тем, для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры региона в прошлом году направлено 30 млрд тенге, из них ремонт дорог - 14,5 млрд тг.

«В 2023 году планируется провести средний ремонт 242 км на 10,3 млрд тенге и 89 км улиц населенных пунктов на 11 млрд тенге. В результате показатель доли дорог областного и районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 92%», - заявил аким ВКО.



