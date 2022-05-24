Свыше 200 кызылординских госслужащих наказали за нарушение законодательства о закупках

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Акиматы 19 поселков и сельских округов Кызылординской области незаконно заключили 108 договоров из одного источника на 459 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе выявлена незаконная практика проведения государственных закупок из одного источника. В частности, Аральский районный отдел строительства систематически допускал незаконное заключение договоров на приобретение ряда работ и услуг из одного источника. За 2019-2021 годы этот отдел незаконно заключил 54 договора на 1 млрд 400 млн тенге. Услуги закупались только у определенных лиц. Актом надзора областной прокуратуры за несоблюдение ведомственного контроля к дисциплинарной ответственности привлечены аким Аральского района и его заместитель. Руководителя отдела освободили от должности, наложен административный штраф в размере 8 млн тенге», - сообщил глава отдела прокуратуры Кызылординской области Айдос Абдибаев.

Спикер пояснил, что с этого года внесены изменения в закон «О государственных закупках», согласно которому закупки из одного источника осуществляются только в исключительных случаях.

«Несмотря на вносимые поправки и изменения, в этом году выявлено, что акиматы 19 поселков и сельских округов Кызылординской области незаконно заключили 108 договоров из одного источника на 459 млн тенге. Акимат Теренозекского района незаконно заключил 39 договоров на 224 млн тенге. Подобные нарушения зафиксированы в Казалинском, Жалагашском, Кармакшинском, Шиелинском, Жанакорганском районах. За нарушение законодательства о государственных закупках к ответственности привлечены 214 госслужащих», - добавил Айдос Абдибаев.