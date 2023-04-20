Свыше 200 квот выделили по программе «Аңсаған сәби» в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По программе «Аңсаған сәби» в Атырауской области за три года выделено 704 квоты. Об этом сообщила руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка областного управления здравоохранения Акмарал Сакыпова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области по программе «Аңсаған сәби», реализуемой по поручению Главы государства, женщинам, которые намерены иметь ребенка, в 2021 году было выделено 234 квоты. Из них было освоено 135 квот, в 54 семьях родились дети. Среди детей, рожденных в рамках программы, 6 близнецов. В прошлом году для матерей, участвующих в программе, было выделено 237 квот. Вся эта квота была освоена. В этом году по программе «Аңсаған сәби» на регион выделено 233 квоты», - сообщила Акмарал Сакыпова.

Существует порядок распределения квот, предоставляемых участникам программы. Во-первых, возраст супругов не должен превышать 49 лет. Во-вторых, мама, которая хочет иметь ребенка, должна пройти медосмотр. У женщины не должно быть серьезных проблем со здоровьем.

«Местные врачи, помогающие женщинам обрести материнство, часто обмениваются опытом с коллегами из других стран. Овладевают новыми технологиями при проведении диагностики, отбора анализов. Для обмена опытом они посетили Италию, Россию, Данию и Францию»,- сообщила врач-репрудоктолог Гульсара Басарова.