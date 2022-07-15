Свыше 200 костанайских сел до конца 2023 года подключат к 4G

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Операторы связи улучшат качество мобильного интернета до 4G в сельских населенных пунктах Костанайской области до конца 2023 года. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель областного управления информатизации Азамат Кашиев , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил спикер, операторами проводится большая работа по обеспечению сельских населенных пунктов сотовой связью и доступом к сети интернет. В рамках данной работы планируется строительство новых станций в 28 селах.

«В 2021 году согласно обязательствам операторами связи в Костанайской области завершены работы по улучшению мобильного широкополосного беспроводного доступа к интернету в 51 населенных пунктах в рамках проекта 250+», - проинформировал Азамат Кашиев.

На сегодняшний день завершены работы в 19 сельских населенных пунктах по замене технологии беспроводного доступа (FWA) на 3G/4G в рамках 250+.

Глава областного управления также отметил, что совместно с операторами связи продолжается большая работа по обеспечению мобильной связью и доступом к сети интернет южных районов области. Уже обеспечены мобильным интернетом 4G села им. Ахмета Байтурсынова и Акколь Джангельдинского района. В ближайшее время планируется подключить к 4G село Колкамыс этого же района, а до конца июля село Уштогай Амангельдинского района.

«Согласно графика, село Уштогай планировалось обеспечить интернетом в ноябре текущего года. Однако данный вопрос проработан и мобильный интернет 4G там появится до начала учебного года», - сообщил Азамат Кашиев.

По словам спикера, в ближайшее время планируется улучшение сети до стандарта 3G/4G еще в 20 сельских населенных пунктах области.