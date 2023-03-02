Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Свыше 200 кг наркотиков изъяли костанайские полицейские в 2022 году

    2 Марта 2023, 14:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — По итогам 2022 года полицейскими в Костанайской области изъято 214 кг наркотиков. Об этом в ходе прямого эфира сообщил начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ушедшем году полицией области изъято более 214 кг наркотиков, в частности, 556 гр героина, более 2 кг «синтетики». В общей сложности, это около 1,5 млн доз запрещенных веществ, стоимость которых на черном рынке составляет порядка 700 миллионов тенге», - сообщил Е. Омарбеков.

    За каждым интернет-магазином, по его данным, стоят целые преступные группы, с сетью наркодилеров, курьеров, закладчиков.

    «В 2022 году нами выявлено 397 сайтов и ссылок, содержащих вредоносный контент, рекламу новых видов психоактивных веществ и наркотиков. Все они заблокированы с помощью системы «Кибернадзор», - добавил начальник полиции.

    В целом, по информации Е. Омарбековк, криминогенная обстановка в регионе - стабильная, наблюдается устойчивое снижение количества уголовных правонарушений.

    Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенницу осудили на три года ограничения свободы в Кызылорде
    3 кг гашиша изъяли полицейские Астаны
    Около 30 доз «синтетики» изъяли у двух жителей Алматы
    Красивые номера обещал аферист жителям Туркестанской области
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров