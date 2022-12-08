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Свыше 200 иностранцев выдворили из страны на западе Казахстана

8 Декабря 2022, 16:32
Свыше 200 иностранцев выдворили из страны на западе Казахстана

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С начала года в Западно-Казахстанской области за пределы республики было выдворено свыше 200 иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подразделения миграционной службы ДП ЗКО осуществляют постоянный контроль за миграционной ситуацией в области и режимом пребывания иностранцев на территории ЗКО.

Для добровольного исполнения решения суда иностранцам дается 10 суток. Однако в течение данного времени пять граждан Таджикистана и три гражданина Узбекистана самостоятельно территорию РК не покинули и скрывались от исполнения решения суда. В связи с чем, сотрудники ДП ЗКО организовали сопровождение восьми иностранных граждан до государственной границы Казахстана.

Также на территории области находились двое граждан Узбекистана, без документов, удостоверяющих личность, которые в связи трудным материальным положением самостоятельно не смогли уехать на родину. По соглашению между правительствами Казахстана и Узбекистана о реадмиссии, миграционной службой граждане были сопровождены в консульство Узбекистана в Актау, где были документированы свидетельством для возвращение на родину. После чего их сопроводили до государственной границы РК.


Фото: polisia.kz
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