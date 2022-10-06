Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Свыше 20 тысяч жамбылцев болеют ОРВИ каждый год

    6 Октября 2022, 16:53

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями фиксируют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О ходе профилактики ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период в Жамбылской области сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Неили Муликова.

    По словам спикера, более всего на данный момент жамбылцы болеют ОРВИ и гриппом. Новый эпидемиологический сезон начался в октябре и продлится примерно до мая следующего года.

    «Каждый год в Жамбылской области в эпидсезон болеют ОРВИ свыше 20 тыс. человек, а гриппом более 100 человек - из них 70% это дети в возрасте до 14 лет, - сообщила Неили Муликова. - Сейчас идет подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Дети, пожилые люди, а также больные различными хроническими заболеваниями находятся в зоне риска, для них очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Это, прежде всего, пневмония, энцефалиты, менингиты, патологии плода у беременных женщин».

    Несмотря на постоянную борьбу, победить грипп человечеству до сих пор не удалось, отметила спикер. Причиной тому - высокая заразность заболевания. Вирус гриппа передается через грязные руки, с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и даже при разговоре.

    «Лечение заболевания должно проводиться под контролем врача, который после осмотра пациента назначит схему лечения и даст рекомендации. Часто большинство людей начинают принимать антибиотики в первые дни заболевания, таким образом, совершая большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом гриппа, а кроме того они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики должны назначаться врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», - подчеркнула Неили Муликова.

    Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация, отметила спикер.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Здравоохранение Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной