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    Свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Китае

    17 Ноября 2022, 13:50

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Свыше 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за минувшие сутки в Китае. Об этом сообщил в четверг Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Из общего числа выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки в материковом Китае почти 90% - без симптомов.

    В последние дни большой рост заражения наблюдается в южной провинции Гуандун (более 9,8 тысячи случаев COVID-19), городе Чунцин (более 4 тысяч), провинции Ганьсу (более 1,5 тысячи), Хэнань (более 1,5 тысячи) и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (свыше 900 случаев).

    В Пекине насчитывается свыше 240 жилых зон с повышенным риском заражения коронавирусом. За минувшие сутки в китайской столице выявлено более 400 случаев заболевания COVID-19.

    Муниципальные власти Пекина призывают жителей китайской столицы сократить количество необязательных прогулок, не посещать зоны эпидемиологического риска, не посещать банкеты и места массового скопления людей, а также без необходимости не выезжать за пределы мегаполиса. Ряд школ в городских районах Пекина перешел на дистанционное обучение из-за вспышки коронавирусной инфекции. Галереи и музеи, торговые центры, а также спортивные объекты в ряде районов китайской столицы вновь закрылись для посещения.

    Всего в медицинских учреждениях Китая находятся 137,5 тысячи инфицированных, включая бессимптомных носителей.

    Начиная с конца октября, ускорение и увеличение масштабов распространения коронавируса фиксируется практически во всех регионах Китая.


    Фото: russian.news.cn

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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