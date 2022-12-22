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    Свыше 20 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за ночь

    22 Декабря 2022, 15:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице продолжаются снегоочистительные работы в круглосуточном усиленном режиме. За ночь с 21 на 22 декабря из города вывезли более 1 800 грузовиков снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    С утра 22 декабря на уборку снега и наледи в столице вышли более двух тысяч дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники, в том числе самосвалов, погрузчиков, лаповых и пр.

    В ночь с 21 на 22 декабря из столицы вывезено более двадцати тысяч кубометров снега, это объем 1 800 большегрузов.

    Всего с начала зимнего периода с улиц города собрано и вывезено свыше 749 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено 61 806 рейсов.
    Астана Акимат Общество
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