Свыше 20 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за ночь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице продолжаются снегоочистительные работы в круглосуточном усиленном режиме. За ночь с 21 на 22 декабря из города вывезли более 1 800 грузовиков снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С утра 22 декабря на уборку снега и наледи в столице вышли более двух тысяч дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники, в том числе самосвалов, погрузчиков, лаповых и пр.

В ночь с 21 на 22 декабря из столицы вывезено более двадцати тысяч кубометров снега, это объем 1 800 большегрузов.

Всего с начала зимнего периода с улиц города собрано и вывезено свыше 749 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено 61 806 рейсов.



