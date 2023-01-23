Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.55 eur/kzt 500.85

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.2
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Свыше 20 тысяч интернет-мошенничеств произошло в прошлом году в Казахстане

    23 Января 2023, 13:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Арман Оразалиев сообщил, что в прошлом году в Казахстане зарегистрировано 20,5 тысяч интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас в онлайн-режиме возможно получить государственные, банковские и другие услуги. К сожалению, этим активно пользуются и мошенники. В 2022 году зарегистрировано 20,5 тысяч интернет-мошенничеств. Это меньше чем годом ранее на 4%», - сообщил в ходе еженедельного брифинга ведомства Арман Оразалиев.

    Как напомнили в МВД, интернет-мошенничества бывают нескольких видов. Треть таких преступлений совершены при онлайн-торговле.

    «Мошенники размещают объявления на известных сайтах и в социальных сетях. Они указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. Чтобы не стать жертвой мошенников при онлайн-торговле нужно: во-первых, всегда пользоваться проверенными сайтами объявлений. Во-вторых, договориться об оплате только после получения товара. В- третьих, убедиться в наличии товара, в том числе путем видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых или родственников получить и переслать товар», - предупредил заместитель начальника департамента.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью МВД РК Мошенничество
    Новости по теме
    Популярное
    1 «Алга Петербург»: Любой человек хоть раз в жизни должен побывать в Казахстане
    2 Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    3 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    4 Новые методы в лечении паховых грыж внедряют карагандинские хирурги
    5 Казахстан выиграл девятую медаль на Универсиаде-2023
    Новости партнеров