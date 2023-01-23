Свыше 20 тысяч интернет-мошенничеств произошло в прошлом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Арман Оразалиев сообщил, что в прошлом году в Казахстане зарегистрировано 20,5 тысяч интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в онлайн-режиме возможно получить государственные, банковские и другие услуги. К сожалению, этим активно пользуются и мошенники. В 2022 году зарегистрировано 20,5 тысяч интернет-мошенничеств. Это меньше чем годом ранее на 4%», - сообщил в ходе еженедельного брифинга ведомства Арман Оразалиев.

Как напомнили в МВД, интернет-мошенничества бывают нескольких видов. Треть таких преступлений совершены при онлайн-торговле.

«Мошенники размещают объявления на известных сайтах и в социальных сетях. Они указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. Чтобы не стать жертвой мошенников при онлайн-торговле нужно: во-первых, всегда пользоваться проверенными сайтами объявлений. Во-вторых, договориться об оплате только после получения товара. В- третьих, убедиться в наличии товара, в том числе путем видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых или родственников получить и переслать товар», - предупредил заместитель начальника департамента.



