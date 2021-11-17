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    Свыше 20 тысяч человек стоят в очереди на земельные участки в Семее

    17 Ноября 2021, 20:37

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в списке на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство состочт 23 826 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.

    Однако согласно генплану и плану детальной планировки всего зарезервировано 13 тысяч земельных отводов. Об этом на пресс-конференции в РСК сообщил руководитель отдела земельных отношений г. Семея Кудайберген Сеильханов.

    Постановлением областного акимата было принято решение о приостановлении отводов земельных участков под строительство до утверждения генплана города. Согласно утвержденному плану для ИЖС по Семею предусмотрены 10 жилых массивов общей площадью 4070,3 гектара, количество земельных участков – 13 715. Подведены коммуникации в жилых массивах Ушактар и Комсомольский.

    «В прошлом году ТОО «Семей курылыс материалдары» по программе «Одноэтажный Восток» было предоставлено 10 земельных участков, где было построено 10 индивидуальных жилых домов общей площадью 1 148,0 квадратных метров. После введения их в эксплуатацию они были выкуплены отделом ЖКХ путем проведения конкурса», – сообщил Кудайберген Сеильханов.

    Оставшиеся земельные участки зарезервированы для дальнейшей реализации госпрограммы «Одноэтажный Восток». Также в этом году было выдано 48 земельных участков для очередников, из них 31 участок уже оформлен.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Строительство Жилье Общество
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