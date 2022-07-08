Свыше 20 тыс. ученических мест создадут в 2022 году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в 2022 году будет создано еще свыше 20 тыс. ученических мест. Будет построено еще 11 школ. За 3 года в столице было построено 34 школы. Строительство учебных заведений ведется во всех районах города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

«С учетом ежегодного роста населения растет спрос на социальные объекты, в том числе учебные заведения. Для того чтобы планомерно обеспечивать ученическими местами и снимать нагрузку на существующие, необходимо ежегодно строить не менее 10 школ. За 3 года построили и ввели в эксплуатацию 34 школы. Данные учебные заведения позволили создать 70 тыс. ученических мест.

Учебные заведения строим во всех районах города. К примеру, только за 2 года в густонаселенном Есильском районе построено 12 школ, в Алматинском районе – 7, в Байконырском районе – 4, в Сарыаркинском районе – 2. В этом году в городе построим еще 11 школ. Данные учебные заведения дополнительно позволят создать свыше 20 тыс. ученических мест», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

К примеру, особенностью школы №65 (район Сарыарка) является то, что здесь имеется инклюзивное обучение. Здесь обучаются дети с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата. Всего же здесь обучаются свыше 3 тыс. учащихся, что уже превышает мощность учебного заведения. Для того чтобы увеличить мощность школы, рядом строится новый корпус. Он позволит создать ещё 1200 ученических мест (в две смены).

Также приступили к строительству нового корпуса на территории школы-лицея №59 (ул. Сауран). Всего в этом году будет создано еще свыше 20 тыс. ученических мест.