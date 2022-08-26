Свыше 20 тыс. нарушений промышленной безопасности выявлено на предприятиях в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наложено 890 административных штрафов на сумму более 130 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам проверок на предприятиях выявлено свыше 20 тыс. нарушений требований промышленной безопасности.

«С начала года проведено 1 306 проверок, из них по особому порядку 713 проверок и 593 внеплановых проверки. Обследовано 16 385 объектов. Выявление нарушений требований промышленной безопасности является одной из основных мер предупреждения возникновения аварий на опасных производственных объектах. По итогам проверок выявлено 20 402 нарушения требований промышленной безопасности», - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций глава Комитета промышленной безопасности Ныгмеджан Макажанов.

По словам спикера, несмотря на эффективность применяемых инспекторами мер по выявлению нарушений, ежегодно выявляются сотни фактов систематических нарушений по отклонению от согласованных проектных решений, нарушаются требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, в том числе опасных технических устройств, отработавших нормативный срок службы.

По итогам проверок инспекторами принимаются меры оперативного реагирования, возбуждаются дела об административных правонарушениях, выносятся предписания об устранении выявленных нарушений. Применение административных взысканий является основной мерой воздействия на поднадзорные субъекты для недопущения нарушений промышленной безопасности.

Спикер уточнил, что по результатам проверок наложено 890 административных штрафов на сумму более 130 млн тенге.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции РК сообщили о том, в каких сферах чаще нарушаются права потребителей.

«Проведенный Комитетом по защите прав потребителей анализ показал, что чаще всего права потребителей нарушаются в сферах розничной торговли, бытовых услуг, электронной торговли. По жалобам и заявлениям возвращено потребителям 441,5 млн тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 182,4%», - сообщили в Минторговли на запрос МИА «Казинформ».



